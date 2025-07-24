شكرا لقرائتكم خبر عن قوات امنية تقتحم فندق شهير بالضالع عقب قيام مالكه بدخول غرفة فنان صنعاني بعد منتصف الليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فادت مصادر بقيام قوات امنية باعتقال مالك فندق القصر الملكي بمريس الجبارة بالضالع فجر اليوم.

ياتي ذلك عقب قيام مالك الفندق بدخول جناح يحيى عنبه وعائلته بعد منتصف الليل

وبرر مالك الفندق بان الجناح مخصص لمجلس القات وانه شمم ريحة معسل وقام بالدخول حيث ان مفتاح الباب كان من الخارج وهو لايعلم بان هناك عائلة بداخله.

وتجاوبا مع شكوى يحيى عنبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي اقتحمت قوات امنية الفندق وقامت باعتقال مالكه.