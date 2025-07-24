شكرا لبحثكم عن خبر ناطق الجيش الجنوبي يكشف السبب الحقيقي لانفجارات قاعدة العند والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توضيح رسمي بشأن الانفجارات بمحور العند

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية، المقدم محمد النقيب، أن الانفجار الذي سُمع مساء اليوم في معسكر العند ناتج عن انفجار مقذوفات في أحد المستودعات الفرعية داخل المعسكر.

وأكد المقدم النقيب أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة قد باشرت على الفور بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.