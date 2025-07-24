شكرا لقرائتكم خبر عن إب تزدان فرحًا: لعريسها "ملك عمار المريسي" يضيء مدينة السياحة و السلام والان مع التفاصيل

خاص.عبدالغني اليوسفي

تتدفق الكلمات عطرًا ويزهو الفؤاد فرحًا، فها هي مدينة إب، عروس اليمن الساحرة، تتأهب لتشهد عرسًا لا ككل الأعراس. إنه عرس الشاب "ملك عمار المريسي"، الذي سيُضيء سماء المدينة ببهجة لا تُوصف، وتتراقص لها النفوس طربًا.

فرحة تغمر القلوب: آل المريسي والموتي يهنئون "ملك"

مع إعلان عائلة المرحوم عبد الكريم المريسي عن قرب مراسم زفاف نجلها "ملك عمار"، انطلقت زغاريد الفرح تعانق عنان السماء، وتناثرت بشائر السعادة في كل الأرجاء. في قلب مدينة إب، العاصمة السياحية لليمن، تتجلى أعرق التقاليد وأصالة الموروث الشعبي والقبلي، لترسم لوحة فنية بديعة تجسد الحضارة والثقافة اليمنية الفريدة.

تحت شعار يفيض حبًا وترحيبًا: "أفراح آل المريسي: نسعد بوجودكم بيننا، فلا تكتمل فرحتنا إلا بحضوركم"، تستعد قاعة "قصر غمدان" الفاخرة، التي تتوسط إب التاريخية ومدينة السلام، لاستقبال أفواج المهنئين. يومي الأحد والاثنين، الموافقين (27 و 28) يوليو 2025م، ستتحول القاعة إلى محفل من البهجة والاحتفال. ستشهد هذه الأيام المفعمة بالحياة فعاليات فنية وشعبية عطرة، يمتزج فيها عبق الماضي بحيوية الحاضر.

سيحضر هذا العرس البهيج جمع غفير من أبناء القرية والأسرة والمدينة، قادمين من قرى مطاية في مديرية السبرة ومن مديرية بعدان الزراعية، ليلتحموا في تقليد أصيل يربط حاضر الأبناء بماضي الحضارات والثقافات والعادات والتقاليد اليمنية الأصيلة. الكل جاء ليهنئ الشاب الخلوق "ملك عمار"، الذي سيبدأ فصلاً جديدًا في حياته.

{[رسائل حب من أعماق القلب]}

وفي غمرة هذه السعادة العارمة، بعثت أسرة آل المريسي وآل الموتي رسالة تهنئة قلبية تفوح بمشاعر الحب الصادق والفرح الغامرنص الرسالة:

"يا ولدنا الحبيب "ملك عمار"، تعلم أنك تسكن القلب والروح، وبفرحك هذا نبعث إليك هذه التهنئة التي تعبر عن مشاعر سعادة غامرة تغمرنا وتغمر كل أفراد القبيلة. في هذه اللحظة التي تتدفق فيها الكلمات العطرية بغزارة كقطرات المطر، تعبيرًا عن الفرح والسرور الذي يعم قلوبنا وقلوب أسرتنا آل المريسي وآل الموتي، سواء الحاضرين والمقيمين على أرض اليمن، أو من تعذر وصولهم بسبب المشاغل وتقديم موعد العرس في بلاد المهجر.

ولدنا العزيز، إننا نرى الدنيا ترقص طربًا وفرحًا مع نبضات قلبنا، فأنشد لك بلحن سعيد: "بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير وسعادة ورزقكما الذرية الصالحة" اللهم بارك له ووفقه في حياتهما الزوجية السعيدة."تهانينا الصادقة من الأهل والأحبابتتوالى التهاني والدعوات الصادقة لـ "ملك" وذويه ، مفعمة بالمودة والتمنيات الطيبة لحياة مليئة بالسعادة والبركة:مهداه :من أولاد المرحوم عبد الكريم المريسي:* والدك: الشيخ عمار عبد الكريم المريسي* العموم: عمران عبد الكريم المريسي،*عمر عبد الكريم المريسي،*عمري عبد الكريم المريسي، *صلاح عبد الكريم المريسيومن الشيخ* جازم المريسي وأولاده* جميل المريسي وأولاده* محمد جميل المريسي* المهندس سنان المريسي وأولاده عماد- وعزيز- واسكندرمجيب درهم المريسي

ومن الخال:

* الشيخ عبد الموتي

* جميل الموتي

ومن الأصدقاء الأوفياء:

* الصديق عبد الغني اليوسفي

* الشيخ بكيل شماخ

* الشيخ غانم عوسج

* الشيخ نصر البعداني

* الأستاذ أمين البعداني

كل هذه القلوب المحبة تجتمع اليوم لتشارك "ملك" فرحته، وترسم ابتسامة عريضة على وجوه الجميع، سائلين الله أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير وسعادة دائمة.

