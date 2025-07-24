شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالـ"فيديو"تشييع جثمان شيخ قبلي عقب اغتياله على أيدي عناصر المليشيات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شيّعت قبائل حرف سفيان بمحافظة عمران، أمس الأربعاء، جثمان شيخ قبلي، بعد أيام من مقتله على أيدي مسلحي مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقالت مصادر قبلية، إن المئات من أبناء مديرية حرف سفيان توافدوا إلى محافظة صعدة، معقل المليشيات، وقاموا بتشييع جثمان الشيخ علي صلاح جتوم –أحد أبرز مشايخ قبيلة ذو صميم– والذي قُتل برصاص عناصر تابعة لإدارة أمن مديرية سفيان الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وأفادت المصادر أن قبائل حرف سفيان أخرجت جثة الشيخ "جتوم" من ثلاجة المستشفى الجمهوري بصعدة، وشيعتها إلى مسقط رأسه في منطقة ذو صميم بمديرية حرف سفيان، وذلك بعد لقاء مع ما يُسمى بـ"مكتب السيد"، في إشارة إلى زعيم المليشيات.

وأشارت المصادر إلى أن مدير مكتب الحوثي، المدعو "سفر الصوفي" أقر بأن اغتيال الشيخ جتوم، "تصرف فردي" من عناصر أمنية، ووعد بإحالتهم إلى القضاء.

وقبل نحو 10 أيام، أقدمت دورية أمنية حوثية على اعتراض سيارة الشيخ القبلي "جتوم" خلال عودته من صعدة، وأطلقت عليه النار وقتلته بدم بارد داخل السيارة قبل أن تلوذ بالفرار.. وقد انتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل توثّق تفاصيل الجريمة.