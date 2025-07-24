شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : العليمي يغادر العاصمة عدن بشكل مفاجئ والرئاسة تصدر هذا البيان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس، العاصمة المؤقتة عدن متوجهًا إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية يجري خلالها مشاورات رفيعة مع شركاء إقليميين ودوليين، لبحث مستجدات الوضع في اليمن والمنطقة، والجهود الرامية إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والتخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الهجمات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.



وأفاد مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، أن زيارة الرئيس العليمي تهدف إلى حشد الدعم السياسي والاقتصادي لمساندة الحكومة اليمنية في تنفيذ التزاماتها العاجلة، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين، وتوفير السلع والخدمات الأساسية، ودعم استقرار العملة الوطنية، وتهيئة البيئة الملائمة لتعافي الاقتصاد الوطني.

وأضاف المصدر أن الرئيس سيعقد سلسلة لقاءات متعددة الأطراف لبحث آليات تعزيز الموقف الدولي الداعم للشرعية اليمنية، واستعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وضمان حماية الملاحة الدولية التي باتت تواجه تهديدات متصاعدة من قبل المليشيات الحوثية وداعميها الإقليميين.

وأكد المصدر ثقة مجلس القيادة الرئاسي بقدرة الحكومة ومؤسسات الدولة على مواجهة التحديات الكبرى، والتفاعل المسؤول مع تطلعات الشعب اليمني في توفير فرص العيش الكريم، وترسيخ الأمن والسلام في مختلف المحافظات.

كما أشاد بالدعم الأخوي المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والدول الشقيقة والصديقة، في مساندة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي تسببت بها حرب المليشيات الحوثية والتدخلات الإيرانية في البلاد.