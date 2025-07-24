الارشيف / اخبار اليمن

اتفاق يمني أردني جديد بشأن الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين

عدن - ياسمين التهامي - بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح سليم بن نهيد، مع رئيس مجلس إدارة الخطوط الملكية الأردنية سامر المجالي، في العاصمة الأردنية عمّان، الترتيبات الفنية والأمنية المتعلقة بتشغيل رحلات جوية مباشرة بين عمّان وعدن.

وخلال اللقاء، اتفق الجانبان على العمل المشترك لإنجاز واستكمال المتطلبات التشغيلية، بما في ذلك ملاحظات اللجنة الفنية التابعة للملكية الأردنية عقب زيارتها لمطار عدن الدولي في أكتوبر الماضي، والمتطلبات التي حددها الجانب الأردني لبدء التشغيل المباشر.

الاجتماع يأتي في سياق التنسيق المشترك بين السلطات اليمنية والأردنية لتفعيل الربط الجوي بين البلدين، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

