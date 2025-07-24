شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان ترد بسرعة بعد تعرض سفنها لهجوم حوثي في البحر الأحمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تطور لافت للتصعيد البحري في البحر الأحمر، أعلنت وكالة "رويترز" أن اليونان قررت إرسال سفينة إنقاذ إلى المنطقة، عقب تعرض سفينتين يونانيتين لهجوم من قبل جماعة الحوثي.

ويأتي هذا التحرك السريع في إطار حماية المصالح البحرية اليونانية، وسط تصاعد الهجمات التي تستهدف الملاحة الدولية في الممرات الحيوية. ولم يتم الكشف حتى الآن عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات جراء الهجوم.

وتُعد الخطوة اليونانية رسالة واضحة تؤكد استعداد أثينا للتحرك لحماية سفنها ومواطنيها، في ظل تنامي المخاطر في واحد من أكثر الممرات المائية حساسية في العالم.

