شكرا لقرائتكم خبر عن مليونير بالصدفة والسبب خطأ لم يخطر ببال أحد "أغرب حكايا اليانصيب" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدق المثل القائل "أعطني قيراط حظ ولا تعطني فدان شطارة" ، فقد ابتسم الحظ لرجل من سكان مدينة فيتشبورغ بولاية ماساتشوستس، يدعى بول كوركوران، حيث أصبح مليونيراً مرتين بعد فوزه بجائزتي يانصيب باوربول الكبرى والتي يبلغ احتمال الفوز بها 1 من 292.2 مليون فرصة فوز.

تفاصيل مثيرة

خطط بول كوركوران للمشاركة في سحب يانصيب باوربول في 9 يوليو، وكان قد اشترى في البداية تذكرة سحب متعددة تغطي سبع مباريات، لكنه ظنّ خطأً أن السحب النهائي على تلك التذكرة قد انتهى، وبعد أقل من 10 دقائق من المتجر الأول الذي اشترى منه التذكرة، حصل على تذكرة ثانية لسبعة سحوبات - واحدة منها تضمنت أيضاً سحب 9 يوليو. وفقًا لبيان صحفي صادر عن باوربول.

الجائزة الكبرى الحمراء

كان هذا الخطأ البسيط بمثابة الفرصة الثمينة التي أكسب بول كوركوران فرصة ثانية للفوز وكان على بعد خطوات بسيطة للفوز بالجائزة الكبرى الحمراء البالغة 217 مليون دولار، والتي تحمل رقم 5 وفقًا ليانصيب ولاية ماساتشوستس.

وقد تطابقت تذكرتا باوربول الفائزتان مع الكرات البيضاء الخمس التي تم سحبها في 9 يوليو - 5 و9 و25 و28 و69، مما جعل كوركوران يكسب مليون دولار، قبل الضرائب، عن كل تذكرة فائزة.

أرقام عشوائية

وقال متحدث باسم يانصيب ولاية ماساتشوستس وفق شبكة CNN إنه كان يلعب بهذه الأرقام العشوائية نفسها "منذ فترة طويلة" عندما استلم جائزته في مقر يانصيب ولاية ماساتشوستس.

وأضاف المتحدث: إن كلا المتجرين اللذين اشترى منهما كوركوران التذاكر - سوبر ماركت باسكت في فيتشبورغ ومتجر كانتري فارمز في ليومينستر - سيحصلان على مبلغ 10 آلاف دولار.

وكانت التذاكر الفائزة هي أول تذاكر باور بول بقيمة مليون دولار تباع في فيتشبورغ وليومينستر بولاية ماساتشوستس، وفقًا ليانصيب ولاية ماساتشوستس.

وقال كوركوران لمسؤولي اليانصيب إن فوزه المزدوج يمنحه شعورا جيداً، لكنه لا يملك حتى الآن خططا لما سيفعله بأرباحه.