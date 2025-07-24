شكرا لقرائتكم خبر عن قتل كل من كان على متنها...غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بحرية حوثية في الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي سبعة عناصر تابعة للمليشيات الحوثية، مصرعهم، إثر قصف إسرائيلي، استهدف زورقًا حربيًا أثناء مهمة روتينية، خلال الغارات التي طالت ميناء الحديدة يوم الإثنين الماضي.

ونقل الصحفي فارس الحميري، عن مصدر محلي قوله إن سبعة أفراد من منتسبي القوات الخاصة البحرية التابعة للحوثيين لقوا حتفهم، نتيحة القصف الإسرائيلي الذي استهدف يوم (الإثنين) ميناء الحديدة على البحر الأحمر غربي اليمن.

وأوضح الحميري أن القصف الإسرائيلي طال زورقًا حربيًا رباعي الدفع أثناء محاولته مغادرة الميناء في إطار مهمة روتينية.

وأكد المصدر أن جميع القتلى شاركوا - بذات الزورق الحربي - في عمليات تعقب ومطاردة ومهاجمة سفن تجارية في البحر الأحمر خلال الفترة الماضية.

ويوم الإثنين الماضي، قال جيش الاحتلال "إنه استهدف صهاريج وقود وآليات هندسية تعمل على ترميم البنى التحتية في ميناء الحديدة باليمن"، وأضاف أنه "استهدف سفنا وقوارب يستخدمها الحوثيون لأغراض عسكرية".