شكرا لقرائتكم خبر عن لص غارق في النوم تحت التكييف بعد اقتحامها...مفاجأة داخل الشقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة طريفة وغريبة، شهدت منطقة بئر فضل بمدينة عدن حادثة سرقة تحولت إلى مشهد كوميدي بعدما عثر أحد المواطنين على لص داخل شقته وهو نائم بكل راحة وكأنه في منزله.



وقال المواطن محسن زيد الكلدي، إن صاحب العمارة كان في سفر طويل، ولدى عودته وفتحه باب شقته تفاجأ بمشهد غير متوقع: اللص نائم على سريره، تحت المكيف، وفي وضع استرخاء تام دون أدنى قلق!

وما زاد من الطرافة، أن الأهالي علّقوا ساخرين: "ما ناقصه إلا يشرب شاي ويطلب عشاء دليفري!"



تم القبض على السارق وسط دهشة الحاضرين، وجارٍ التحقيق معه من قبل الجهات الأمنية.