شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث للفريق الرويشان داخل صنعاء؟...اختفاء ثم عودة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفرجت ميليشيا الحوثي، عن الفريق جلال الرويشان، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في حكومة الجماعة غير المعترف بها، بعد احتجازه داخليًا وإجباره على حضور دورات طائفية مغلقة في العاصمة صنعاء، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة

وقالت المصادر، إن الرويشان غادر موقع احتجازه في الطابق الأرضي لأحد المباني السرية بصنعاء، بعد انتهاء ما يسمى بـ"الدورة الثقافية"، التي فُرضت عليه وعلى عدد من القيادات السياسية والأمنية الموالية للجماعة.

وأضافت المصادر أن الفريق الرويشان لم يكن في سجن رسمي كما أشيع إعلاميًا، وإنما تم استدعاؤه للمشاركة في دورة فكرية إلزامية، خُصصت لتلقين المشاركين أفكارًا طائفية مستمدة من ملازم مؤسس الجماعة حسين الحوثي، ووالده بدر الدين الحوثي، إلى جانب محاضرات صوتية لعبد الملك الحوثي.

وأشارت إلى أن هذه الدورات أصبحت مؤخرًا إلزامية لقيادات الصف الأول في جماعة الحوثي، ضمن مساعٍ لإعادة "تأهيلهم" فكريًا وعقائديًا، بما يتوافق مع مشروع "ولاية الفقيه"، على حساب مبادئ النظام الجمهوري والتعددية السياسية.

وأوضحت المصادر أن عملية احتجاز الرويشان ورفاقه تمت بسرية تامة، حيث تم نقلهم في حافلات مغلقة، مع فرض قيود أمنية مشددة وقطع كامل للاتصالات، تحسبًا لأي استهداف جوي محتمل للموقع، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية المتكررة باستهداف مواقع حوثية في صنعاء.

يشار إلى أن الفريق جلال الرويشان كان يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني قبل اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء، ثم عُيّن لاحقًا نائبًا لرئيس الوزراء في حكومة الجماعة.