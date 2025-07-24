شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء عبدالغني جميل يدعو إلى الإفراج عن الشيخ محمد بن أحمد الزايدي ويؤكد استعداده لتقديم الضمانات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا اللواء عبدالغني جميل، أمين العاصمة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إلى الإفراج عن الشيخ محمد بن أحمد الزايدي، مؤكدًا استعداده الشخصي لتقديم أي ضمانة مطلوبة مقابل إطلاق سراحه.

وقال جميل في تصريح لصحيفة "عدن الغد"، إن الشيخ الزايدي لم يكن الجاني المباشر في الحادثة التي سقط فيها شهداء من القوات الحكومية أثناء عملية القبض عليه، مشيرًا إلى أن الزايدي لم يأمر بتنفيذ الجريمة، وكان خارج البلاد منذ سبع سنوات، ولم يدخل أي معركة.

وأضاف أن الزايدي كانت له تصريحات مؤيدة لجماعة الحوثي، إلا أن تلك التصريحات لا تختلف عن مواقف سبق أن صدرت من شخصيات أخرى تم العفو عنهم أو التصالح معهم، ومنهم من تم اعتقاله ثم إطلاقه لاحقًا مثل هشام شرف، معتبراً أن المعيار يجب أن يكون قائماً على تحقيق العدالة، دون تصفية حسابات.

وأكد جميل أن من ثبتت إدانته يجب أن يحاكم ويأخذ جزاءه، أما من لم يثبت ضلوعه المباشر في أعمال عدائية أو جرائم، فيجب أن يُمنح فرصة، خاصة إذا أبدى رغبة في العودة إلى الصف الوطني، داعيًا إلى فتح صفحة جديدة تسهم في تعزيز اللحمة الوطنية.