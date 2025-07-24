شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يعدمون امرأة متزوجة في باكستان رمياً بالرصاص بعد خيانة زوجها "بالفيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو لحظة قتل امرأة ورجل، في منطقة نائية من إقليم بلوشستان بباكستان، رمياً بالرصاص على يد مسلحين.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلامية، فإن المرأة أماً لخمسة أطفال ومتزوجة من رجل يُدعى نور، في حين أن الرجل الآخر الذي قُتل يبلغ من العمر نحو خمسين عامًا وله خمسة أبناء.

من جهته قال كبير وزراء إقليم بلوشستان، سرفراز بُكتي، أن جريمة القتل التي هزَّت الرأي العام مؤخرًا لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، مشددًا على أن لا أحد يملك الحق في إزهاق روح إنسان بهذه الوحشية، سواء عبر تصوير الجريمة أو تنفيذها بأي أسلوب شائن.