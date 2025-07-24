الارشيف / اخبار اليمن

بهذه التهمة الخطيرة...السلطات العمانية تعلن القبض على 3 يمنيين

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات العمانية، القبض على ثلاثة يمنيين، بتهمة تهريب مخدرات، عبر قارب صيد.

وقالت "شرطة عمان السلطانية" في بيان، اطلع عليه إن "شرطة محافظة ظفار وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أحبطت محاولة تهريب أكثر من خمسمائة وخمسين كيلوجرامًا من المخدرات قام بها ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية".


وأوضحت أن المتهمين "دخلوا البحر الإقليمي العماني بطريقة غير مشروعة عبر قارب صيد".. مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

