مالك فندق بمريس يعترف بدخوله لغرفة فناني صنعاني بعد منتصف الليل ويكشف السبب

عدن - ياسمين التهامي - �ال مالك فندق القصر الملكي بمريس:يوم امس استأجر يحيى عنبه جناح(لم اكون اعرفه)والجناح مخصص للمخزنين وليس للعوائل واخي غلط واجره لعائلة وبعد منتصف الليل شممت رائحة معسل وصعدت الى الجناح لمنع المعسل وكان مفتاح الجناح بالخارج ولم اكن اعلم انه معه عائلة.

واضاف:فتحت الباب ودخلت علشان امنع المعسل وخرج ابنه وصرخ وقلت له مااعرف انه في عائلة وانا اعتذر لك وبعده خرج يحيى عنبه وحدث ماحدث

