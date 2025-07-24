شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحولت إلى قضية رأي عام؟..."قصة الجناح الذي استأجره يحيى عنبه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح مالك فندق "القصر الملكي" في مريس، تفاصيل الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، مُقدّماً روايته الكاملة لما جرى في ليلة أمس مع الفنان يحيى عنبه، الذي استأجر أحد أجنحة الفندق.

وأكد مالك الفندق في تصريحات موسّعة أنه في مساء أمس، قام الفنان يُدعى يحيى عنبه باستئجار جناحٍ في الفندق، دون أن يكون على علم مسبق به، مشيراً إلى أن الجناح المعني "مخصص أصلاً للمخزنين وليس لاستقبال العوائل"، موضحاً أن "أخاه كان هو من قام بتأجير الجناح له، وقد أخطأ في التصرف وسلّمه للعائلة دون علمي أو موافقتي".

وأضاف المتحدث: "بعد منتصف الليل، شممت رائحة معسل قوية تنتشر في الممرات، وهو ما يخالف سياسة الفندق الصارمة بعدم السماح بأي نوع من أنواع التدخين داخل الأجنحة، خاصة المعسل الذي يُسبب إزعاجاً للضيوف الآخرين".

وأوضح أنه "وبصفتي المالك والمسؤول عن النظام والسلامة في المنشأة، توجهت فوراً إلى الجناح لاتخاذ الإجراء اللازم، ولاحظت أن مفتاح الغرفة كان مُعلّقًا من الخارج، مما دفعني إلى الاعتقاد بأن النزيل ليس موجودًا أو أن الغرفة فارغة مؤقتًا".

وأشار إلى أنه "دخل الجناح بهدف منع استخدام المعسل فقط، دون نية انتهاك الخصوصية أو التدخل غير المبرر"، مؤكدًا: "لم أكن أعلم إطلاقاً أن هناك عائلة داخل الجناح، ولو كنت أعلم، لما دخلت بأي حال من الأحوال".

وتابع: "فجأة، خرج أحد أبناء يحيى عنبه من داخل الجناح وبدأ بالصراخ، ففوجئت واعتذرت فوراً، وقلت له: 'أنا ما كنت أعلم أن في عائلة، واعتذر منكم'، لأنني أدركت حينها أن هناك خطأ في الإجراء".

وأضاف: "بعدها خرج يحيى عنبه نفسه، وحدث ماحدث من توتر وتبادل كلمات حادة، لكنني أؤكد أن نواياي كانت سليمة تماماً، وكان دخولي ناتجًا عن واجب وظيفي للحفاظ على النظام وتطبيق قواعد الفندق".

وأكد مالك الفندق أنه "لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات الداخلية بحق أي موظف تسبب في تأجير جناح مخصص للمخزنين لعائلة، مخالفًا التعليمات"، مشدداً على أن "الأمر لا يتعلق بالشخص بقدر ما يتعلق بالأنظمة واللوائح التي نحرص على تطبيقها لضمان سلامة وراحة جميع النزلاء".

وأعرب عن أسفه لما آلت إليه الأمور، داعياً إلى "التحقيق الموضوعي في الحادثة، وتفادي تضخيم الأحداث خارج سياقها"، مُشدّداً على أن "الهدف كان الحفاظ على بيئة آمنة ومحترمة داخل الفندق، وليس المساس بأي نزيل".

وأكد أن الفندق سيُجري مراجعة شاملة لإجراءات التأجير والمراقبة الداخلية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، داعياً الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والهدوء في التعامل مع مثل هذه المواقف.