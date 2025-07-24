شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قرار مثير ومفاجئ من عيدروس الزبيدي ردًا على نزول لجان البرلمان اليمني للمحافظات المحررة "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، عن تشكيل لجان رئاسية جديدة يتولى رئاستها أعضاء من هيئة رئاسة المجلس، ستتولى ما وصفه بـ"مهام التوجيه السياسي ومراقبة أداء الهيئات المحلية والمنسقيات الجامعية"، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوتر مع مؤسسات الدولة، ولا سيما مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع دوري لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عقد اليوم الأربعاء، بحضور الوزراء ونواب الوزراء التابعين للمجلس في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ورؤساء الهيئات المساعدة.

وأوضح الزبيدي أن هذه الخطوة تأتي في إطار مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، تقوم على أسس التخطيط والتنظيم المحكم، ومتابعة التنفيذ بخطط مزمنة قابلة للقياس، مع توظيف الكفاءات السياسية والتنظيمية المؤهلة. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب ضبط الأداء ومأسسة العمل في جميع هياكل المجلس الانتقالي.

وتزامن إعلان الزبيدي عن هذه اللجان مع تصعيد ميداني شهدته مدينة المكلا قبل يومين، حيث طردت مجاميع تابعة للانتقالي أعضاء لجنة برلمانية رسمية من مقر إقامتهم بأحد فنادق المدينة، ومنعتهم من مواصلة مهمتهم الرقابية، بحسب ما أفادت به مصادر محلية متطابقة.

اللجنة البرلمانية أوفدت إلى حضرموت، بتكليف رسمي من هيئة رئاسة مجلس النواب، لمراجعة ملفات مالية وإدارية تتعلق بأداء السلطة المحلية، وعلى رأسها ملف النفط والمؤسسات الإيرادية. غير أن تحركاتها قوبلت بعراقيل وتهديدات علنية من المجلس الانتقالي، وسط تجاهل واضح من السلطات المحلية لتوفير الحماية.

وكان قرار تشكيل اللجنة البرلمانية قد صدر مطلع يوليو الجاري، واعتبر الانتقالي هذه الخطوة "استفزازية" واتهم البرلمان بفقدان الشرعية منذ سنوات، مؤكدًا رفضه لما وصفها بمحاولات فرض "أجندات سياسية تحت غطاء الرقابة البرلمانية".