شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن الدولة التي غادر اليها وزير خارجية الحو ثيين السابق من مطار عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �كد مصدر مغادرة وزير الخارجية الحوثي السابق هشام شرف مطار عدن.

وبحسب المصدر فان الوزير السابق في حكومــة الحوثيين هشام شرف غادر على متن رحلــة تابعة للخطوط الجوية اليمنية إلي العاصمة الأردنية #عمان التي أقلعت الساعـة 6 مساءً

