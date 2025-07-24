شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق...الكشف عن الجهة التي تدخلت لإطلاق سراح هشام شرف "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الخبير في مجال البيئة والطيران، د. عبدالقادر الخراز، مساء اليوم، عن تدخل سفارات غربية لإطلاق سراح وزير الخارجية السابق في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، هشام شرف.

وقال الخراز في حسابه على منصة "إكس"، إن مغادرة هشام شرف "كان بتدخل من السفيرة الفرنسية والملحق العسكري الفرنسي ومجموعة من سفراء الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق اليوم الاربعاء، كشفت رئيسة دائرة المرأة للتأهيل وتنمية المهارات في المؤتمر الشعبي العام، حنان حسين، عن مغادرة وزير الخارجية السابق في حكومة الحوثيين، هشام شرف عبد الله، مطار عدن الدولي على متن طائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة.

وقالت حسين، نقلا عن مصادر "خارجية"، إن "الطائرة العسكرية هبطت في مطار عدن، وتم نقل هشام شرف مباشرة إلى متنها، حيث أقلعت لاحقًا باتجاه دولة قريبة من اليمن"، دون تحديد هوية الدولة أو تفاصيل الرحلة، في حين تشير التوقعات إلى أن وجهته كانت صوب إثيوبيا.

واحتجز الوزير هشام شرف في 9 يوليو الماضي، بعد وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن، أثناء محاولته مغادرة مطار عدن باتجاه جيبوتي (ترانزيت)، في رحلة كان يخطط من خلالها الوصول إلى العاصمة الأردنية عمّان لمواصلة العلاج، حيث يتابع أحد المستشفيات هناك بشكل دوري.. آخر زيارة له للعلاج في عمّان كانت مطلع مارس الماضي.

وقالت مصادر إعلامية إن "كل الإجراءات في مطار عدن كانت تسير كما هو مخطط لها، وعند إحدى بوابات المغادرة تم إيقافه لأن جوازه الدبلوماسي صادر من صنعاء.. حدثت إشكالية وتم إيقافه ونقله خارج المطار".

وأوضحت المصادر أنه "تم السماح لـ هشام شرف بالتواصل مع أسرته، كما سمح له بالرد على اتصالات خارجية عدة منها اتصالات من سفارات أجنبية معتمدة لدى اليمن".

ويُعد هشام شرف واحداً من أبرز الشخصيات السياسية والدبلوماسية في حكومة صنعاء خلال سنوات الحرب، وتولى سابقاً مناصب وزارية عدة في حكومات ما قبل الحرب، منها وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والخدمة المدنية، والإدارة المحلية.