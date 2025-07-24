شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل خولان تفاجئ الجميع وتقوم بهذا العمل من اعلى قمم الجبال بعد رسالة وجهها الشيخ محمد بن احمد الزايدي لقبائله وكل قبائل اليمن تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد الناشط خلف بن ناجي الزايدي بان ابناء خولان بدأو باشعال النيران على السبع الجبال تداعيات للنكف القبلي من اجل الشيخ محمد بن احمد الزايدي المعتقل لدى الحكومة الشرعية بمحافظة المهرة.



وقال عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس:

‏للي بيسأل عن هذا التصرف من ابناء خولان الطيال ( النكف )

واضاف : إشعال النار في النكف القبلي هو تقليد يمني قديم ومتجذّر، يُستخدم كـ وسيلة استنفار قبلي عام، ويعبّر عن دعوة صريحة للتحشيد والتدخل العاجل من قِبَل أبناء القبيلة أو التحالفات القبلية لمناصرة قضية أو الوقوف مع أحد أفراد القبيلة في موقف حرج، سواء كان مظلومية أو دم أو ثأر أو دفاع عن شرف وكرامة.

و ‎تابع : إشعال_النار على قمم الجبال أو التلال المرتفعة، خصوصًا في القمم الرمزية للقبيلة، هو بمثابة "نداء استغاثة" و"داعي نكف" يُرى من بعيد، فيتجاوب معه كل من يرى النار أو يسمع بالخبر.





‎واشار الى ان النكف هو "الاستنفار القبلي"، ويعني دعوة أبناء القبائل إلى النهوض الجماعي لموقف شرف، ويقابله في بعض المجتمعات "النجدة" أو "الفزعة".

ووضح بان المغزى لهذه الحركة هو :

_ قوة وحسم: لما تُشعل النار في النكف، فإن الرسالة هي أن القضية وصلت إلى مرحلة لا تحتمل الانتظار أو الوساطات، ويجب النزول للميدان ..!!

_ رمز للوحدة: توحد القبيلة تحت مظلة واحدة لمواجهة خصم أو قضية كبرى.

_ إحياء الموروث القبلي: خصوصًا في مناطق مثل خولان، بني حشيش، سنحان، أرحب، وغيرها من القبائل اليمنية الأصيلة.



هذا وقد نشر موقع المشهد الدولي اليوم قصيدة من ‏كلمات الشيخ محمد بن أحمد الزايدي الجهمي موجهه الى قبائله خولان والى قبائل اليمن من مكان أعتقاله في مدينة الغيضة محافظة المهرة بتاريخ 20/7/2025

وجاءت كالتالي :

ابو بدر بعض الناس يرفع على القحوف✍️

تعزه نتيجه للوفاء يوم تعرفه

رفيق الحضا لاهو جوارك فما تخوف✍️

ولا يعمل الا كل حجه تشرّفه

وبعض العرب خايب وعايب وفيلسوف✍️

وبايطعنك طعن النصال المرّهفه

وفي كل مجلس يكثر الهرج والقصوف✍️

وكله طليس املس حكاوي ملفلفه

وخذ من دروس الوقت ما تنتج الظروف✍️

حقايق من الواقع جليه منضّفه

وسر بالنقاء لا تخدعك مهرت الضعوف✍️

وراعي الردى من بطن قاموسك احذفه

وذلحين ياهدهد سبأ شل ماتشوف✍️

وسّرح كتابي واحفظه في مضّرفه

تصل الى بني جبر اخوتي ساعة الهتوف✍️

وخولان كامل كل هامه منفنفه

وسلم لهم ماهبت النود في الشعوف✍️

وماغريّفت الاغصان بالنود غيرفه

ووزع عليهم عطر بتراء وكازنوف✍️

وعوده من الاصلي علبها مغلفه

الى اتخبروك اطرح نقاطك على الحروف✍️

وتشرح لخولان اسوأ الهرج واجلفه

وجدنا قوانين المنافذ على الشفوف✍️

وتوقيفنا بوقه وبطره وعجرفه

يلا ما التواصل فادكم فالخبر قطوف✍️

وانا لي طلب بديه والقوم تلقفه

تشدو سروج الخيل وتسلوا السيوف✍️

وتُحشد من القوم الالوف المؤلفه

وباتنزعو ماانتو تبونه على الانوف✍️

وذي ما اعتسف للحل خولان تعسفه

وشلاتهم ذي تدي الرعب والحتوف✍️

وفي هاويه توخذ عدوها وتدهفه

ويا زين تنسيق المجاميع للزحوف✍️

نسق في نسق وانساق تاتي مضاعفه

ومن هو يحب العز يدعس على الحيوف✍️

ومن هو كسل يعطي سلاحه لمكلفه

ولي منعكم منع البنادق على الكتوف✍️

ومنع الطيال الشامخات المقنفه

تدكو جدار الوهم ذي قد بِني رقوف✍️

وتجتازه الخيل الاصايل وتنسفه

تقادح حوافرها شرر كنها شلوف✍️

وتصبح نبوت الارض منها منتفه

عليها فوارس تحمل الروح في الكفوف✍️

تغني لهم كمن مليحه مخشّفه

فلا سال سيل السبع جف الجرب جفوف✍️

يشل الدواحن والعروم المكّلفه

وونعم بذي لا صحت به رفّع العفوف✍️

مثيل الهزبر يفز ماشي يخوفه

يلا هد يغتفها على ما يبا غتوف✍️

ولا يرتهب من نبح الاجرى المجفجفه

وتظهر كبار القوم في مقدم الصفوف✍️

تسجل حدث يبقى للاجيال توصفه

عليكم سلام اليد من خاطري غروف✍️

على عدكم ياأهل القرون المعكفه

ونبو رجال القبيله من يبا الوقوف✍️

معانا وبانقضيه والا نسلّفه

من الجوف حيث القوم هزاعت الشنوف✍️

رجال المواقف كل سارف توقّفه

وصعده تلب الصوت وتجاوب النكوف✍️

وحوش الخلاء في كل هده موصّفه

وعمران ونعم في االمدينه وفي الريوف✍️

على عادت القبيال الاولى مكيّفه

وحجه مع المحويت بالوصف ياعروف✍️

على قايمة الابطال دايم مصّنفه

وصنعاء على عّد القبايل في الكشوف✍️

قبايل على الجودات دايم مؤلفه

على العز والناموس ماتقبل الهنوف✍️

تجيك القبايل كل واحد ومحلفه

ولا انسى سبأ حيث التواريخ فالرفوف✍️

ومارب مع البيضاء شجاعه ومعرفه

مع عنس وانس والحدا باشت الصنوف✍️

وريمه واب اصحاب الاجواء الملطّفه

قبايل تعز اهل الثقافات والعزوف✍️

وقادات الاحزاب الكبار المكّثفه

ولا انسى عروس البحر الاحمر على الزفوف✍️

وتاج اقتصاد الشعب لتراجع انصّفه

مع لحج والضالع وابين لهن سقوف✍️

في انتاج قادات البلاد المهدّفه

عدن شِقها شمسان فوق الجبال نوف✍️

ويا قلعة الثوار دمتي مشرّفه

وشبوه قبايلها تجي كنها قنوف✍️

تسابق على الهجن الطياب المردّفه

وياحضرموت المجد خيراتها صنوف✍️

وثروات فوق الارض وإلا مجوّفه

ولا انساش يالغيضه ولا انسا جبال حوف✍️

ولا انسى شحن قاع الوحوش المعنفه

وفي ختمها صلوا على كامل الوصوف✍️

نبي الهدى ذي خصه الله وشرفه????

هذا ورد الشاعر المعروف احمد صالح المنيعي (ابويحيى)

كلمات ابويحيى/ احمد المنيعي.

قال المنيعي ياالقرون الصامله

الموقف اوجعنا ولا جات الحلول

والزايدي صاحب قضيه عادله

والصبر ذي ماله طرف ماله قبول

والنار في راس الطيال الطايله

شبت لهبها للنكف حسب الأصول

والقبيله كلاتها متفاعله

مع نكف خولان ركاب الخيول