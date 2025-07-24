شكرا لبحثكم عن خبر بشرى سارة..اليوم إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعلن وزارة التربية والتعليم بالعاصمة المؤقتة عدن أن يوم غدٍ الخميس سيكون موعد إعلان نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025م. وأوضحت الوزارة أن إعلان النتيجة سيتم عبر موقع نتائج الثانوية العامة (https://res-ye.net)، مشيرة في ذات الوقت إلى أن الموقع سيكون متاحاً بعد إعلان النتيجة مباشرة. ودعت وزارة التربية والتعليم مختلف وسائل الإعلام للحضور وتغطية الحدث، الذي سيُعقد الساعة التاسعة والنصف صباحاً في ديوان عام الوزارة بمدينة الشعب بالعاصمة المؤقتة عدن.

