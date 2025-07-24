شكرا لبحثكم عن خبر رأي طبي.. الفيتامينات لا تحمي من الجلطات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر عن حقيقة تأثير تناول الفيتامينات المتعددة على الجلطات. وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "أثبتت الدراسات العلمية أن تناول الفيتامينات المتعددة لسنوات طويلة لا يحمي من جلطات القلب ولا يحمي من جلطات الدماغ."

