شكرا لبحثكم عن خبر ضابط حوثي يلقى حتفه أثناء اعتداءات نفذها ضد مواطنين في آب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي مسؤول أمني تابع لجماعة الحوثي، مساء الإثنين، إثر إصابته بذبحة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في حملة أمنية استهدفت بسطات صغار الباعة في محافظة إب، وسط اليمن.

وأفادت مصادر محلية أن المسؤول الأمني، الملازم وهيب بحران، فارق الحياة خلال قيادته حملة لإزالة البسطات في مفرق ميتم، شرق مدينة إب، والتي رافقها استخدام مفرط للقوة بحق عدد من الباعة المتجولين.

وذكرت المصادر أن "بحران كان يعتدي بالعصي على بعض الباعة أثناء تنفيذ الحملة، قبل أن يسقط أرضًا بشكل مفاجئ، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات حيث تبيّن لاحقًا وفاته نتيجة ذبحة صدرية حادة".

وتداول ناشطون روايات تشير إلى أن أحد الباعة المتضررين دعا عليه أثناء تعرضه للاعتداء، وهو ما اعتبره البعض "عقابًا إلهيًا"، غير أن مصادر طبية أوضحت أن الوفاة كانت نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

وتشهد مدينة إب حملات متكررة من قبل سلطات الحوثيين لإزالة البسطات وفرض جبايات على صغار الكسبة، ما أثار موجة غضب شعبي واسعة خلال الأشهر الأخيرة، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.