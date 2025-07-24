شكرا لبحثكم عن خبر يمني يتعمد إحراق سيارته أمام الناس في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعد أن نفد صبره، أقدم سائق باص في العاصمة المحتلة صنعاء على إحراق مركبته بالكامل بعد تعسفات رجال المرور التابعين لمليشيا الحوثي الإرهابية.

وأفاد شهود عيان أن السائق أشعل النار في الباص بأحد الشوارع الرئيسية تعبيرا عن احتجاجه على ما وصفوه بتعسف المرور.

وقال مواطنين كانوا يتواجدون في المكان، إن المرور وملاحقته المستمرة أجبرت السائق على إحراق باصه، احتجاجا على هذه التعسفات.

وتعكس هذه الحادثة حجم الضغوط المعيشية التي يواجهها السكان في مناطق سيطرة المليشيا، والتي تتنوع بين نهب الرواتب والانتهاكات والمضايقة في مصادر كسب لقمة العيش.