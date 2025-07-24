الارشيف / اخبار اليمن

ظهور اخطر كوبرا في اليمن وصياد شهير ينجح بالامساك بها بعد محاولات خطيرة كادت تقتله

عدن - ياسمين التهامي - �مكن الصياد صلاح محفوظ الربيعي من اصطياد كوبرا الملك النادرة بمحافظة عمران
وكانت الكوبرا تسير باتجاه احدى البرك قبل ان يجدها الربيعي الذي دخل معها بصراع خطير كادت تلدغه وبعد عدة محاولات تمكن من اصطيادها بمنطقة حوث بعمران
