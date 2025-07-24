شكرا لقرائتكم خبر عن من القاهرة... إعلان عن بشرى سارة لليمنيين. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �الت وكالة الأنباء الحكومية ان مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، إيهاب فهمي، اكد صدور موافقة الجهات المصرية المعنية على قبول التحاق الطلاب اليمنيين في المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر، في جميع المراحل التعليمية، ابتداءً من العام الدراسي 2025–2026.

جاء ذلك خلال لقائه مع سفير اليمن لدى مصر، خالد بحاح، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالجالية اليمنية والعلاقات الثنائية بين البلدين، بينها ملف التعليم ودمج الطلبة اليمنيين في النظام التعليمي المصري.

كما تناول اللقاء الاستعدادات لعقد الجولة التاسعة من الحوار الاستراتيجي اليمني المصري، والمُقترح انعقادها خلال شهر نوفمبر المقبل.