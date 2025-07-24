شكرا لقرائتكم خبر عن سكر "لا يرفع السكر".. طبيب يفجر مفاجأة عن بديل صيني مذهل يغيّر قواعد التغذية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مقطع فيديو متداول أثار تفاعلًا واسعًا، كشف طبيب مختص في التغذية عن بديل طبيعي وصحي للسكر الأبيض، يتميّز بأنه لا يرفع نسبة السكر في الدم إطلاقًا، ما يجعله خيارًا ثوريًا لمرضى السكري والمهتمين بنمط حياة صحي.

الطبيب أشار إلى أن كثيرًا من الأطعمة اليومية، مثل الخبز الأبيض، المناقيش، اللقيمات، والفطائر المصنوعة من الطحين الأبيض، تسهم بشكل مباشر في ارتفاع سكر الدم، محذرًا من الإفراط في تناولها.

كما بيّن أن السكر الأبيض لا يختلف كثيرًا عن البني في التأثير السلبي، وأن سكر الستيفيا وإن كان بديلاً صحيًا، إلا أن طعمه لا يناسب الجميع.

أما المفاجأة الكبرى فكانت عندما وصف "سكر فاكهة الراهب" أو Monk Fruit بأنه أفضل بديل على الإطلاق، إذ يتم استخلاصه من فاكهة طبيعية تنمو في جنوب الصين، ولا يرفع سكر الدم نهائيًا. لكنه أشار إلى أن ارتفاع سعره قد يكون العائق الوحيد أمام استخدامه على نطاق واسع.