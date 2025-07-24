شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن امر خطير بشان البطاقة الشخصية بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي عن الجدل الدائر حول البطاقة الالكترونية ، وتحدث عن بعض الحقائق التي لا يختلف عليها اثنان .

وقال إن وجود رقم وطني لكل مواطن أمر أساسي، سواء كان ذلك عبر بطاقة إلكترونية أو سجل مدني أو أي وسيلة أخرى.

مشيراً إلى أن بيانات الرقم الوطني تمثل أمنًا قوميًا للدولة، ما يعني ضرورة حمايتها من أي اختراق أو تسريب، وعدم تسليمها لأي جهة غير مخولة.

كما قال أنه إذا كانت السياسات والإجراءات واضحة وشفافة، فإن دعم أي جهد في هذا المجال واجب، لأنه من أبسط المتطلبات في الدول الحديثة.

وتابع قائلاً "من المهم تسهيل حصول المواطنين على هذه البطائق، خصوصًا الفئات الأشد فقرًا، عبر إجراءات بسيطة وتكاليف مناسبة" .



واختتم حديثه بالقول إن الرقم الوطني ليس رفاهية بل ضرورة لتعزيز الهوية، الأمن، والحوكمة الرشيدة. المهم أن نضمن الحماية والشفافية وسهولة الوصول للجميع.