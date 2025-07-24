شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة 5 مسؤولين في قضية تحرش بطفلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحالت السلطات المصرية 5 مسؤولين في إحدى مدارس التعليم الابتدائي التابعة لإدارة المرج التعليمية إلى المحاكمة التأديبية، لاتهامهم بالإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية على خلفية قضية تحرش بطفلة.

وشملت قائمة الاتهام مديري المدرسة في الفترتين الصباحية والمسائية، والقائم بأعمال مدير المدرسة، ومسؤول الأمن، والمشرف العام، وعضو لجنة التمشيط الأمني في الفترة الصباحية يوم حدوث الواقعة.



واعتبرت السلطات أن هذا الإهمال مكّن شخصًا غير عامل بالمدرسة من التسلل إلى داخلها وملاحقة تلميذة بالصف الأول الابتدائي والتحرش بها جنسيًا داخل مرحاض المدرسة، معتديًا عليها بالضرب لبث الرعب في نفسها، مستغلًا حداثة عمرها لعدم المقاومة أو الاستغاثة.

وجاء ذلك بعد إبلاغ مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية لوحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما تم رصده من تداول عدد من صفحات التواصل الاجتماعي لواقعة تسلل شخص مجهول إلى إحدى المدارس التابعة لإدارة المرج التعليمية، والتحرش والاعتداء الجنسي والجسدي بتلميذة في الصف الأول الابتدائي.

وأكد والد الطفلة المجني عليها في تحقيقات النيابة أنه قرر التوجه إلى المدرسة عقب تلقيه اتصالًا هاتفيًا من ولية أمر إحدى التلميذات، التي تصادف وجودها داخل مرحاض المدرسة وقت وقوع الحادثة، بعدما أبلغته بالواقعة. توجه الأب على الفور إلى المدرسة وأبلغ الشرطة التي حضرت واصطحبته وابنته إلى قسم الشرطة لتحرير محضر رسمي بالواقعة.