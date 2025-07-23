شكرا لقرائتكم خبر عن بوساطة شخصيات يمنية نافذة...طباعة جوازات سفر للحوثيين في إندونيسيا"فضيحة سيادية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الدكتور عبدالقادر الخراز، أحد أبرز الشخصيات اليمنية المتابعة لقضايا الفساد في المؤسسات والمنظمات، عن فضيحة سيادية خطيرة تتعلق بطباعة جوازات سفر لصالح مليشيا الحوثي في إندونيسيا، في وقت سابق من عهد الرئيس عبدربه منصور هادي.

ووفقًا للخراز، فقد تم اكتشاف أن شركة إندونيسية تورطت في طباعة جوازات غير شرعية للحوثيين، ما استدعى تدخلًا رسميًا من الرئاسة اليمنية، التي وجهت السفارة في جاكرتا بتقديم شكوى فورية وتعيين محامٍ لمتابعة القضية قانونيًا.

وأوضح أن التحقيقات كشفت عن وجود وسطاء يمنيين كانوا وراء تمرير الصفقة، بعضهم يُقدَّم في الإعلام والسياسة كمستقلين أو شخصيات وطنية، بينما كانوا ضالعين في عملية خطيرة تمس الوثائق السيادية للدولة.

ورغم حساسية هذه القضية، لا تزال حبيسة الأدراج دون محاسبة أو إعلان رسمي، وسط صمت يثير الشكوك حول وجود تواطؤ أو ضعف مؤسسي، في وقت تتزايد فيه المطالبات بفتح الملف ومحاسبة كل من تورط أو تستر.