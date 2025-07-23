شكرا لقرائتكم خبر عن يعرض حياتك للخطر...مشروب شهير منتشر بالأسواق"تحذير للجميع" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصبحت حياة شاب بين الحياة والموت بعد تعرضه لألم في الصدر وخفقان في القلب، أثر تناوله جرعة من أحد أشهر المشروبات المنتشرة في الأسواق، ومتوفرة بكثرة في كافة المحلات، وتم نقله بصورة عاجلة إلى المستشفى لانقاذ حياته، فقد أصاب المشروب قلبه، وتعرض لنكبة صحية مباشرة عقب تناوله للمشروب الشهير ، رغم انه لا يزال في ريعان شبابه، كما انه كان في كامل صحته، ولا يعاني من اي أمراض مزمنة، وحذر الشاب جميع الفئات العمرية من تناول ذلك المشروب، ووصف تجربته

بأنها تجربة مميتة.



فقد تعرّض شاب أردني يدعى "هاشم الزواهرة " لحالة صحية طارئة كادت تودي بحياته، عقب تناوله لأول مرة في حياته مشروب طاقة ممزوجًا بعصائر صناعية مركّزة، بحسب ما نشره عبر حسابه على منصة "فيسبوك".



وأوضح الشاب أنه شعر بـألم شديد في الصدر وتسارع كبير في نبضات القلب بعد شرب العبوة، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، حيث أظهرت الفحوصات الطبية ارتفاعًا في إنزيمات عضلة القلب، وهو مؤشر يُعد خطرًا على صحة القلب، ما تطلّب بقاءه تحت المراقبة الطبية المكثفة من الساعة 8 مساءً وحتى ساعات الصباح.



ووصف الزواهرة تجربته بأنها كانت "قريبة من الموت"، مؤكدًا أنه لا يعاني من أي أمراض مزمنة أو تاريخ طبي سابق، وأن ما حدث كان نتيجة مباشرة للمشروب.

وفي رسالته التحذيرية التي نشرها على صفحات "العربية الأردن"، قال الزواهرة: "إياكم وتجربة مشروبات الطاقة حتى بدافع الفضول. مشروب واحد فقط كاد أن ينهي حياتي. أوجّه نصيحة لكل شاب وولي أمر أن يبتعدوا عن هذه السموم المعلّبة المنتشرة في الأسواق."



وانا هنا اؤيد نصيحة هذا الشاب الذي نجا من كارثة، وعلينا جميعا توخي الحيطة والحذر، وما حدث لهذا الشاب يجب أن يكون عبرة للجميع، فإذا أردت أن تروي عطشك فعليك بشرب الماء، فهو أعظم واصح للجسم من كل المشروبات، ولكن إذا أردت التغيير وتناول نوع من المشروبات اللذيذة، فعليك ان تتناول عصائر الفواكه أو الخضروات الطازجة، وإياك ان تلجاء إلى المشروبات المعلبة المنتشرة في كل المحلات التجارية لأنها عبارة عن سموم قاتلة ومؤذية للصحة وقد تودي بحياتك.