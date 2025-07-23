شكرا لقرائتكم خبر عن صادم...أمين عام الأمم المتحدة يكشف عن حدث خطير جدا وقع في ميناء الحديدة أثناء تواجد هؤلاء..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �عرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلق بالغ إزاء تجدد الغارات الجوية "الإسرائيلية" على ميناء الحديدة في اليمن.



وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، أمس الإثنين، إن الغارات وقعت اليوم بينما كانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تقوم بدوريات في مواقع في الجزء الشمالي من الميناء.



وأعرب الأمين العام كذلك عن قلق بالغ إزاء استمرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي ينفذها الحوثيون ضد "إسرائيل".



وحثّ غوتيريش كافة الأطراف المعنية على وقف جميع الهجمات فوراً، مذكّراً بأن القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، واجب التطبيق ويتعين على جميع الأطراف احترامه في جميع الأوقات، بما في ذلك الالتزامات باحترام وحماية البنية التحتية المدنية.



وقال الأمين العام إنه لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء خطر المزيد من التصعيد في المنطقة، مجدداً دعوته لجميع الأطراف المعنية لوقف جميع الأعمال العسكرية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.



كما كرّر الأمين العام دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة، وغيرهم ممن تحتجزهم سلطات الحوثيين تعسفياً.