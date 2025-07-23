شكرا لبحثكم عن خبر المحرّمي يؤكد على أهمية إيجاد استراتيجية مستدامة لاستئناف التعليم وضمان حقوق المعلمين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن :

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، وزير التربية والتعليم، طارق العكبري، لمناقشة سبل إنهاء الإضراب واستئناف العملية التعليمية، وضمان حقوق ومطالب المعلمين والمعلمات في عموم المحافظات المحررة.

وناقش اللقاء جملة من المقترحات الكفيلة باستئناف التعليم..مؤكداً على اهمية إيجاد استراتيجية مستدامة بالتنسيق مع الحكومة والسلطات المحلية، تضمن حقوق المعلمين وتحسين أوضاعهم من جهة، وتؤمّن استمرارية العملية التعليمية من جهة أخرى بما يحفظ مستقبل الأجيال ويعزز مناعة المجتمع في وجه الجهل والتطرف.

كما تناول الاجتماع أوضاع الوزارة، والاستعدادات والترتيبات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد في أغسطس المقبل، لجميع المراحل الدراسية في العاصمة المؤقتة عدن وعموم المحافظات المحررة.

وأكد المحرّمي، على أهمية الرسالة التربوية السامية التي يؤديها المعلمون، مثمنًا صمودهم وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني رغم شح الإمكانيات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وفي ختام اللقاء، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، أن التعليم هو حجر الزاوية في بناء الأوطان وتنمية الوعي..مشددًا على أن استئناف الدراسة حق أصيل لأبناء الطلاب والطالبات، وأن استمرار الإضراب سيكون له آثار كارثية على مستقبل التعليم والأجيال القادمة..داعياً الجميع إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة المفصلية.