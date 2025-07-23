شكرا لبحثكم عن خبر مساعد وزير الخارجية المصري: صدور موافقة الجهات المعنية بقبول والحاق الطلبة اليمنيين بالمدارس الحكومية والخاصة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

القاهرة :

أكد مساعد وزير الخارجية المصري،للشؤون العربية، السفير إيهاب فهمي، صدور موافقة الجهات المعنية في دولة الاعتماد بقبول والحاق الطلبة اليمنيين بالمدارس المصرية الحكومية والخاصة وبكافة المراحل التعليمية ابتداءً من العام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية، خالد بحاح، اليوم، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، لبحث عدداً من قضايا الجالية والعلاقات الثنائية بين البلدين وفي مقدمتها ملف الحاق الطلبة اليمنيين بالمدارس المصرية.

كما تطرق الاجتماع، الى موضوع انعقاد الجولة التاسعة من الحوار الاستراتيجي اليمني المصري والمقترح انعقادها خلال شهر نوفمبر المقبل، وكذلك اجتماعات اللجنة العليا اليمنية المصرية والتي تمت الموافقة على انعقادها خلال لقاء فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسة مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش الدورة الثامنة للمنتدى الحضري العالمي يوم ٤ نوفمبر ٢٠٢٤، وعلى ان يتم تحديد موعد الانعقاد خلال الفترة القادمة.

واستعرض الجانبان، التطورات الاقليمية والاوضاع في البحر الاحمر في ظل استمرار تهديدات المليشيات الحوثية لحركة الملاحة البحرية، والتطورات في قطاع غزة والجهود المصرية للوصول الى هدنة تضمن وصول المساعدات الانسانية لأبناء القطاع المحاصرين من قبل جيش الاحتلال في ظروف انسانية صعبة.

حضر اللقاء المستشار بليغ المخلافي، والمستشار الدكتور هادي الصبان، ومن الجانب المصري المستشار هيثم العشماوي.