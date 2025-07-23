شكرا لبحثكم عن خبر هيئة الرئاسة تستعرض حزمة الإجراءات المتخذة من برنامج استكمال الهيكلة والإصلاحات التنظيمية في المجلس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري، برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس، وبحضور الوزراء ونواب الوزراء التابعين للمجلس في الحكومة، ورؤساء الهيئات المساعدة.

واستهل الرئيس القائد الاجتماع باستعراض موجز للإجراءات التي تم اتخاذها ضمن المرحلة الأولى من خطة استكمال الهيكلة والإصلاحات التنظيمية، والتي شملت الأمانة العامة والهيئات المساعدة لهيئة رئاسة المجلس، بالإضافة إلى الأهداف الرئيسة والفرعية للهيئات وآلياتها التنفيذية، التي تضمنتها اللائحة المُقرة.

وأكد الرئيس القائد أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للمتغيرات والتحديات الراهنة، وتهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء لهيئات المجلس المركزية والمحلية، مشدداً على أهمية الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على معايير واضحة في التخطيط والتنظيم، عبر خطط واقعية مزمنة تخضع للرقابة المستمرة، واستغلال الكفاءات المؤهلة القادرة على تحمّل المسؤولية سياسيا وتنظيميا.

كما أعلن الرئيس الزُبيدي، خلال الاجتماع، عن تشكيل لجان رئاسية برئاسة عدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس، ستتولى مهام التوجيه السياسي والرقابة على أداء الهيئات المحلية في المحافظات والمنسقيات في الجامعات، تأتي في طليعة أولويات مهامها تمكين الكفاءات، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتعزيز قنوات التواصل مع مختلف المكونات وشرائح المجتمع الجنوبي، وفقاً لمبادئ الميثاق الوطني الجنوبي، بما يعزز الهوية الوطنية الجامعة، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي المبني على التشاركية والمؤسسية.

ووقف الاجتماع بعدها، أمام الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يواجهها شعب الجنوب في مختلف المحافظات، حيث شدد الرئيس القائد على أن استمرار الوضع القائم غير مقبول، مؤكدا أن المجلس الانتقالي الجنوبي يضع مسؤولياته الوطنية تجاه شعب الجنوب في صدارة أولوياته، وسيمضي خلال الفترة المقبلة في تفعيل هيئته التنفيذية العليا، وحضوره في إطار مجلس القيادة والحكومة، لتوجيه كافة الجهود نحو تفعيل مؤسسات الدولة، لا سيما الإيرادية والاقتصادية منها، للنهوض بالواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين.

وشدّد الرئيس الزُبيدي، في ختام الاجتماع، على أن المرحلة القادمة تتطلب قدراً كبيراً من الجدية والانضباط، وتكامل الأدوار بين جميع الهيئات، والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز المهام الوطنية الكبرى الملقاة على عاتق المجلس، في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الجنوب.