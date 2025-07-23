شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 يضرب بحر العرب ...الأقوى منذ 12 عامًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زلزال بقوة 5.3 يضرب بحر العرب ...الأقوى منذ 12 عامًا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر بحر العرب صباح اليوم الأربعاء، على بعد 203 كيلومترات (126 ميلاً) قبالة السواحل اليمنية.



وقع الزلزال في تمام الساعة 10:21 صباحًا بالتوقيت العالمي (1:21 بعد الظهر بتوقيت اليمن).



وفقًا لموقع "Volcano Discovery" المتخصص في رصد الزلازل، كان مركز الزلزال على بعد 205 كيلومترات شمال قلنسية في جزيرة سقطرى، و254 كيلومترًا (158 ميلًا) عن مدينة الغيضة في محافظة المهرة، و279 كيلومترًا (173 ميلًا) عن مدينة صلالة بمحافظة ظفار العمانية.

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) أن عمق الزلزال لم يتحدد بعد، ولكن يُفترض أنه كان سطحيًا.



وعلى الرغم من أنه "لم يُشعَر بالزلزال بشكل واسع (أو على الأقل لم يُبلَّغ عنه)"، إلا أنه يُحتمل أن يكون سكان قلنسية، كونها أقرب المدن إلى مركز الزلزال، قد شعروا بـهزات خفيفة.



تشير التقديرات الأولية إلى أن الصدع الذي تسبب في الزلزال قد انشق تحت مساحة سطحية تبلغ حوالي 20 كيلومترًا مربعًا (8 أميال مربعة)، مع طول منطقة التمزق بحوالي 8 كيلومترات (5 أميال).

حذر موقع "Volcano Discovery" من احتمالية وقوع هزات ارتدادية، على الرغم من عدم حدوث أي منها حتى الآن.



وأوضح الموقع أن الزلازل الكبرى (أكثر من 5 درجات على مقياس ريختر) غالبًا ما تُتبع بـهزات ارتدادية أصغر في نفس المنطقة، يمكن أن تستمر لأيام أو أسابيع أو حتى أشهر.

الزلزال الأقوى في المنطقة منذ أكثر من عقد.

يُعد هذا الزلزال الأقوى الذي يضرب هذا الجزء من اليمن منذ أكثر من 12 عامًا.



وكان آخر زلزال بقوة مماثلة أو أكبر قد وقع في المنطقة بتاريخ 27 مايو 2013، وبلغت قوته 5.9 درجة على بعد 13.4 كيلومترًا (8 أميال) شرقي البلاد.

وأشار الموقع إلى أن الزلازل بهذه القوة تُعتبر شائعة نسبيًا في المنطقة، حيث شهدت ما لا يقل عن 26 زلزالًا بقوة تزيد عن 5 درجات على مقياس ريختر منذ عام 1970، مما يدل على أن الزلازل الكبرى تحدث بمعدل يتراوح بين سنة إلى خمس سنوات تقريبًا.

هل تود معرفة المزيد عن استعدادات اليمن للتعامل مع الزلازل والكوارث الطبيعية؟