حرائق مأساوية تلتهم مساكن النازحين في مأرب....إصابات خطيرة وخسائر فادحة

شهدت محافظة مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية حادثتي حريق منفصلتين استهدفتا مساكن للنازحين، مما أسفر عن إصابات خطيرة وأضرار مادية جسيمة. جاء ذلك وفقًا لمصادر محلية والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة.

اندلع الحريق الأول عصر الثلاثاء في مخيم الجفينة، الذي يُعد أكبر تجمع للنازحين في اليمن.



طالت النيران منزل النازح سام الحميري في حارة الضبيبي، ما أدى إلى احتراق كامل للمنزل المكون من خيمتين ومطبخ وحمام وفناء صغير.

التهمت النيران جميع محتويات المنزل من أثاث وأدوات منزلية، تاركة الأسرة بلا مأوى، ولحسن الحظ لم تُسجل أي إصابات بشرية في هذا الحادث.

في حادث منفصل ومأساوي، أفادت الوحدة التنفيذية أن أسرة نازحة مكونة من ثمانية أفراد أصيبت بجروح خطيرة جراء حريق نجم عن انفجار أسطوانة غاز منزلية.



وقع الحادث في مسكنهم الكائن بدكان صغير في شارع البيضاني، بالقرب من سوق أبو علي شرقي مدينة مأرب. تم نقل المصابين على الفور إلى قسم الطوارئ في هيئة مستشفى مأرب، حيث وُصفت حالاتهم بـالحرجة.

وفي سياق متصل، ذكر مصدر في الوحدة التنفيذية أن هاتين الحادثتين تُشكلان جزءًا من سلسلة حرائق متزايدة سُجلت في مساكن النازحين منذ بداية عام 2025. وقد بلغ عدد هذه الحوادث 90 حادثة حتى الآن، أسفرت عن وفاة شخص واحد وإصابة 19 آخرين.



وأضاف المصدر أن غالبية هذه الحوادث كانت ناجمة عن انفجارات غاز أو تماس كهربائي في مساكن تفتقر إلى معايير السلامة والأمان.

تعكس هذه الحوادث المأساوية التحديات الكبيرة التي يواجهها النازحون في ظل ظروف الإيواء الصعبة وانعدام وسائل الأمان الأساسية.