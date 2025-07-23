شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستقبل الطلاب اليمنيين.... قرار جديد يسهل التحاقهم بالمدارس المصرية والان مع التفاصيل

أعلنت السلطات المصرية موافقتها على قبول التحاق الطلاب اليمنيين بالمدارس الحكومية والخاصة في جميع المراحل التعليمية، بدءًا من العام الدراسي المقبل 2025-2026.



هذا القرار الهام أكده مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، إيهاب فهمي.



جاء هذا الإعلان خلال لقاء جمع فهمي مع سفير اليمن لدى مصر، خالد بحاح وتركز اللقاء على مناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بـالجالية اليمنية في مصر وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان ملف التعليم ودمج الطلاب اليمنيين في النظام التعليمي المصري من أبرز النقاط التي تم تناولها.

كما ناقش الجانبان الاستعدادات لعقد الجولة التاسعة من الحوار لاستراتيجي اليمني المصري، والمُقترح انعقادها خلال شهر نوفمبر المقبل.



يُتوقع أن يسهم هذا الحوار في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.



يعكس هذا القرار المصري التزام القاهرة بدعم الشعب اليمني وتوفير فرص التعليم لأبنائه، مما يمثل خطوة إيجابية نحو تخفيف الأعباء عن اليمنيين المقيمين في مصر. [ ]