شكرا لقرائتكم خبر عن من عملته الجديدة فئة 200 ريال...مركزي صنعاء يصدر قراراً جديدا بحظر تداول هذه الاوراق النقدية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي غير المعترف بها دوليا، قرارًا بحظر تشويه الأوراق النقدية من الإصدار الثاني لفئة 200 ريال، في خطوة تأتي عقب طرح الجماعة عملة جديدة مثيرة للجدل.

ووفقًا للقرار، يُحظر "الكتابة أو الرسم أو الحفر أو الختم أو الثقب أو إنقاص الحجم" على هذه الفئة النقدية، وتُعتبر أي ورقة مشوهة "ملغاة وغير قابلة للتداول"، كما يشمل الحظر تداول العملات المشوهة من قبل المؤسسات المالية وغير المالية على حد سواء.

ونص القرار على أن مخالفي هذه التوجيهات سيتعرضون للمساءلة و"العقوبات القانونية"، بحسب تعبير البيان الصادر عن الجهة التابعة للحوثيين.

وكان البنك المركزي في صنعاء قد أعلن يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، عن بدء تداول الإصدار الجديد من الورقة النقدية فئة 200 ريال اعتبارًا من اليوم التالي، الأربعاء 16 يوليو.

وسبق هذا الإعلان إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا يوم السبت 12 يوليو، مع تأكيد البنك نيته دراسة إمكانية طرح فئات نقدية أصغر خلال الأشهر الستة القادمة، في إطار خطوات أحادية مثيرة للجدل تتخذها الجماعة منذ سيطرتها على العاصمة في العام 2014.