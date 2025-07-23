شكرا لقرائتكم خبر عن القاتل لم يتوقعه أحد...خلاف بسيط ينتهي بجريمة مفزعة في رداع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قُتل شاب يُدعى حسين عبد الله السيد المكلي، مساء الإثنين، إثر تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل صديقه، في مدينة رداع بمحافظة البيضاء.

ووفقًا لمصادر محلية، نشب خلاف شخصي بين الشاب القتيل وصديقه، تطور لاحقًا إلى شجار عنيف، أقدم خلاله الجاني على استخدام سلاح ناري وإطلاق النار على الضحية، ما أدى إلى وفاته على الفور في موقع الحادث.

وأكد شهود عيان أن الجاني فرّ من المكان بعد تنفيذ الجريمة، في حين باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة، وجمعت الأدلة من مسرح الجريمة، وتواصل جهودها لتعقبه والقبض عليه.

وعبّر سكان الحي عن صدمتهم من الحادثة، مشيرين إلى أن الجريمة وقعت بين صديقين كانا معروفين بارتباطهما الوثيق، ما يجعل الواقعة أكثر ألمًا وغرابة.

ولا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن ملابسات الجريمة والدوافع الكامنة وراءها وسط مطالبات بتفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية من أجل وضع حد لجرائم القتل في اليمن .



