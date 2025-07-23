شكرا لقرائتكم خبر عن غارات جوية استهدفت مخازن النقود في صعدة والخسائر بالمليارات"ضربة قاصمة للحوثيين" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصدر صحفي، عن تكبد مليشيا الحوثي الإرهابية، خسائر مالية ضخمة، جراء قصف منشآت تخزين النقود، في محافظة صعدة، معقلها الرئيس (شمالي البلاد).

ونقل الصحفي فارس الحميري، عن مصدر خاص، قوله إن مليشيا الحوثي تكبدت خسائر بمليارات الريالات، نتيجة غارات أمريكية استهدفت نهاية مارس الماضي منشآت تخزين - كان يخزن فيها الحوثيون مبالغ مالية كبيرة - في محافظة صعدة، معقل الجماعة شمالي اليمن.

وكانت مليشيا الحوثي، قد أقدمت قبل سنوات، على نهب أربعة مليار دولار، من الاحتياطي النقدي للبنك المركزي اليمني في صنعاء، وفق التقارير الرسمية للحكومة اليمنية، ونقلتها إلى مخازن خاصة في محافظة صعدة، كما تجني المليشيات مليارات الريالات، من العملة المحلية، من إيرادات مناطق سيطرتها، إلى جانب الجبايات اليومية والموسمية المفروضة على المواطنين.