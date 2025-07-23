شكرا لقرائتكم خبر عن الحسني يفتح النار على الوزير حيدان ويصفه بالجبان عقب مقتل شاب من ذمار في الضالغ بسبب البطاقة الشخصية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إلى حيدان الجبان ‏لا فتح الله عليك، ولا على من جاء بك. ‏وجودك كعدمه، ولا يوجد وزير داخلية في العالم يشبهك. ‏الموضوع : البطاقة الذكية ‏طالما أنك تنفّذ تعليمات التحالف في بيع وطنك، وتمنح السعودي والإماراتي معلومات عن كل مواطن عبر هذه البطاقة، ‏فعلى الأقل، سهّلوا إجراءات إصدارها! ‏هناك عشرات المسافرين يقطعون المسافات، ويتحملون ويلات السفر، ويواجهون عبث نقاط التفتيش التابعة للعصابات، ‏منهم من يُخطف، ومنهم من يموت، كما حدث مع الشاب من ذمار بالأمس في نقيل الضالع، الذي عاد جثة هامدة إلى أهله دون بطاقة التي تعرقل خروجها .

‏القهر والظلم والتعسف لم يعد من مسؤولية الانتقالي وحده، بل أنتم شركاء في ذلك الآن. ‏سهّلوا الإجراءات للناس. ‏الله لا سهّل لكم طريقًا، لا أنتم ولا كفيلكم.

كتب/عادل الحسني

