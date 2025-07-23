شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:السعودية توجه ضربة عسكرية على الحوثيين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - �ستهدفت المدفعية السعودية معقل الحوثيين في صعدة
وشنت المدفعية قصف مكثف على مناطق في عزلة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية
