الارشيف / اخبار اليمن

عاجل:السعودية توجه ضربة عسكرية على الحوثيين

0 نشر
0 تبليغ

عاجل:السعودية توجه ضربة عسكرية على الحوثيين

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: توجه ضربة عسكرية على الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ستهدفت المدفعية السعودية معقل الحوثيين في صعدة
وشنت المدفعية قصف مكثف على مناطق في عزلة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية
 
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا