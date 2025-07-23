شكرا لقرائتكم خبر عن بحوزة شابين يمنيين...الشرطة الأمريكية تضبط كمية من البانجو والقات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شرطة مقاطعة ناش بولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة 17 يوليو/تموز، ضبط شابين يمنيين قادمين من ولاية نيويورك وبحوزتهما 6.53 كيلوغراماً من الماريجوانا المخدر (البانجو) و193 غراماً من القات داخل سيارتهما.

وأوضح بيان لشرطة كارولاينا، نقله إلى العربية "برّان برس"، أن دورية أوقفت المركبة بسبب السرعة الزائدة، وأثناء التحقق من هوية الراكبين، لاحظ الضباط وجود مواد يشتبه بأنها مخدرة داخل السيارة، ما استدعى إجراء تفتيش شامل بمساعدة كلب بوليسي.

وذكرت السلطات أن التفتيش أسفر عن ضبط 14.4 رطلاً من الماريجوانا، معظمها من نوع الزهور المجففة، إلى جانب 193 غرامًا من نبات القات، بالإضافة إلى عبوات مزيفة تشبه منتجات غذائية للأطفال، ما يثير مخاوف من احتمال استخدامها كغطاء لتمرير المخدرات.

ووجهت للمتهمين عدة تهم جنائية، من بينها: الاتجار بالماريجوانا، الحيازة بقصد التوزيع، استخدام علامات تجارية مزيفة، واستخدام مركبة في نقل وتخزين مواد خاضعة للرقابة، إلى جانب حيازة مواد مصنفة ضمن الجدولين الأول والسادس للمخدرات.

وبحسب البيان، يقبع الشابان في مركز توقيف مقاطعة ناش، وقد حُددت كفالة مالية بقيمة 175 ألف دولار لكل منهما.

