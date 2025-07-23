شكرا لبحثكم عن خبر الجعدي: القضية الجنوبية وجدت لتنتصر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد فضل الجعدي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أن القضية الوطنية الجنوبية ليست نتاج اللحظة الراهنة، بل هي نتيجة مباشرة لحرب 1994 وتداعياتها التي وصفها بـ"الاحتلالية القذرة"، مشيرًا إلى أن تلك الحرب أطاحت بمبدأ الشراكة الوطنية، وحولت الجنوب إلى "غنيمة"، وأقصت أبناءه من وظائفهم وحقوقهم.

وقال الجعدي في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقًا): لم تكن القضية الوطنية الجنوبية العادلة وليدة الامس ولكنها نتاج مرير لكارثة حرب 94 الاحتلالية القذرة وتداعياتها التي اطاحت بالشراكة وحولت الجنوب الى غنيمة وأقصت ابنائه من اعمالهم ، ولذلك فالقضية الجنوبية وجدت قبل واثناء وبعد حرب 2015 وستظل باقية حتى تنتصر ولا يمكن بإي حال ان ينال منها المرجفون .