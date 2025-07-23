شكرا لبحثكم عن خبر أبين: مسن يقتل ثعبان ضخم .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن مسن بمديرية المحفد بابين من قتل ثعبان ضخم كان داخل جدع شجرة وشرح المسن ابوعبدالله بن فريد الشمعي الطريقة التي قتل فيها الثعبان الذي دخل الى جدع الشجرة وبحسب ابوعبدالله فانه انتظر الثعبان الى ان خرج من جدع الشجرة وقام برمي البلك(بردين)عليه ليقتله.

