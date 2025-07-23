شكرا لبحثكم عن خبر زوجة تلاحق زوجها بجنحة بعد تزويره حقيقة دخله.. التفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - " زوجي تحايل لإلحاق الضرر بي، وواصل الإساءة لي، وشهر بسمعتي، وحاول حرماني من النفقات وذلك بعد أن تدعي تعسر حالته المادية، وتزويره لحقيقة دخله، وغشه وتدليسه، وعندما لاحقته قضائيا أنهال علي بالضرب المبرح، وتسبب لي بإصابات خطيرة"..كلمات جاءت على لسان زوجة، لاحقت زوجها، أمام محكمة الجنح بأكتوبر، وطالبت بحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وحقوق أطفالها الأربعة".

وتابعت الزوجة، "تحايل بالغش والتدليس لإثبات تعسر حالته المادية، ورفض سداد النفقة البالغة 30 ألف جنيه، وقدم مستندات مزورة ادعي فيها تراكم الديون عليه، وإفلاسه كذبا، ليواصل الغش والتدليس لإلحاق الضرر بي، وإصابني بالضرر المادي والمعنوي، بخلاف إصراره على إيذائي وعنفه وتهديداته ، ورفضه تحمل المسئولية".

وأشارت:"حاول أن يثبت أنه عاطل وليس لديه دخل شهري ثابت، رغم أنه ميسور الحال، بخلاف نقله لملكية العقار الخاص به لوالدته، وإقدامه على سرقه منقولاتي ومصوغاتي، وملاحقته لي بالتهديدات والتهم الكيدية ".

يذكر أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.