10 أطعمة ومشروبات تقتل الرغبة الجنسية

يزيد بن سلمان - شبوة - أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تؤثر على قدرتك الجنسية بشكل كبير، لما ترتبط بتأثيرها على إنتاج هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

هناك أطعمة وفقا لتقرير نشره موقع "myhealthtips" من شأنها حقا منع الشهوة الجنسية لدى الطرفين، لذلك من المثالي بالنسبة لك الابتعاد عن الأطعمة المسئولة عن انخفاض الرغبة الجنسية .

1. القهوة

إذا كنت من محبي القهوة، وتتناول 5 إلى 6 أكواب من القهوة كل يوم سوف يسبب ذلك ضررا على الغدد الكظرية. وتخفيض وظيفتها وهذا بدوره ينتج هرمونات التوتر.

التوتر والضغط الشديد يعملان على اختلال التوازن الجنسي ،لذلك ينصح بتناول واحد أو اثنين كوب من القهوة فقط.

2. النعناع

هل تعلم أن النعناع له تأثير سيء على حياتك الجنسية؟ نعم، تم العثور على مادة المنثول في النعناع التى تعمل على خفض مستويات هرمون التستوستيرون الخاص بك ، ويمكن التخلص من رائحة الفم الكريهة من خلال مضغ قطعة من الزنجبيل.

3. الصودا

على الرغم من تسببها فى الجفاف وزيادة الوزن وتجويف الأسنان، تعد الصودا واحدة من أسوأ المشروبات التي تسبب العجز الجنسي، ويجب تجنبها أو استهلاكها بقدر ضئيل.

4. حبوب الكورن فليكس

هل أنت على علم بأن حبوب الفطور تقلل من الدافع الجنسي لدى الرجال والنساء؟ يؤثر السكر الموجود في الحبوب على ارتفاع هرمون التستوستيرون.

5. التحلية الصناعية

جميع المحليات الاصطناعية تحتوي على الأسبارتام التي سوف تقلل من إنتاج هرمون السيروتونين في الجسم.

السيروتونين هو المادة الكيميائية الرئيسية التي تزيد من الرغبة الجنسية والدافع الجنسي الخاص بك، وعدم وجود السيروتونين يؤدي أيضا إلى الصداع، والتهيج والاكتئاب، و لن تشعر بالرغبة في ممارسة الجنس.

6. الأغذية المعلبة

هناك كميات كبيرة من الصوديوم في الأطعمة المعلبة التي من شأنها أن تقلل من تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، استهلاك الكثير من المواد الغذائية المعلبة سوف يقلل أيضا من مستويات البوتاسيوم وكذلك تقليل تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.

7. منتجات الصويا

من المهم بالنسبة لك البقاء بعيدا عن منتجات الصويا المصنعة ، خاصة فول الصويا فهى واحدة من الأطعمة التي تؤثر على عدم التوازن الهرموني لدى الرجال والنساء .

8. العرقسوس

إذا كان لديك عادة شرب العرقسوس ينصح باستبداله بالشاي الأخضر أو حتى الجينسنج ، إذ يحتوى العرقسوس على حمض جليسيرريتينيك يقلل من مستويات الكورتيزول بشكل ملحوظ، وهذا بدوره يؤدي إلى خفض مستويات هرمون التستوستيرون الذي يقلل من الرغبة الجنسية.

9. الجبن المعالج

تجنب جميع أنواع الأطعمة المصنعة وخاصة الجبن، المباع في محلات السوبر ماركت على أنه مصنوع من حليب البقر لكنه يعالج بالمضادات الحيوية وهرمونات النمو الاصناعي، والكثير من الأطعمة المصنعة من الألبان تؤدي إلى الإفراج عن هرمون الاستروجين في الجسم من شأنه تقليل الرغبة الجنسية و قد يسبب العجز الجنسي.

10. الكحول

يعتقد كثير من الناس أن الكحول جيد جدا قبل ممارسة الجنس ولكن الكثير من الكحول يسبب الاكتئاب كما يقلل أيضا من إنتاج التستوستيرون لدى الرجال.