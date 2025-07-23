شكرا لبحثكم عن خبر لماذا يجب أن تشرب القهوة صباحا بدلا من المساء؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قد يكون لشرب القهوة كل صباح فوائدٌ تتجاوز مجرد إيقاظك من النوم، فهى تحسن صحة القلب وتمنحك النشاط، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد مذهلة تجعلك تشرب القهوة كل صباح، بحسب موقع تايمز ناو.

10 فوائد مذهلة لشرب القهوة كل صباح

توقيت أفضل

شرب القهوة في الصباح قبل الظهر قد يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 16%.

تحسين صحة القلب

وفقًا للدراسات، فإن من يشربون القهوة صباحًا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب بنسبة 31%.

مضادة للالتهابات

جسمك يكون ملتهبًا جدًا في الصباح، قد يساعد تناول كوب من الشاي في الوقت المناسب على تهدئة أعصابك صباحًا قبل بدء يومك.

تنظيم ساعتك البيولوجية

يُساعد احتساء قهوتك صباحًا على تنظيم ساعتك البيولوجية. هذا يعني أنك ستتمتع بطاقة أفضل، ومزاج أفضل، ونوم أفضل، كل ذلك بفضل هذه العادة البسيطة.

حياة أطول ومخاطر أقل

تشير الدراسات إلى أن من يقتصرون على شرب القهوة صباحًا فقط يعيشون حياة أطول على المدى الطويل.

اشرب القهوة باعتدال

الإفراط في تناول القهوة ليس بالضرورة مفيدًا، خاصةً مع كثرة استهلاكها. يجب أن يكون هناك توازن. الكمية المثالية هي ٢-٣ أكواب يوميًا، وهذا أكثر من كافٍ للحصول على الفوائد الصحية التي تحمي جهازك العصبي من الإرهاق. أي زيادة عن ذلك لن تكون صحية لجسمك.

القهوة منزوعة الكافيين لها فوائد أيضا

لا تقلق إذا لم تكن من عشاق القهوة فالقهوة منزوعة الكافيين غنية بالفوائد دون تأثير الكافيين. فهي غنية بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات. مع هذه القهوة، لن تضطر للتضحية بنكهة فوائدها.

عادات نمط الحياة لها أهمية أيضًا

من يتناولون القهوة كل صباح غالبًا ما يتبعون عادات صحية أخرى، مثل اتباع نظام غذائي صحي، واتباع روتين منتظم، والانضباط في جوانب أخرى من الحياة. كل ذلك يُسهم في تحسين الصحة على المدى الطويل.