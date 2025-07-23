شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسرائلية: المخابرات التركية تحبط ثلاث محاولات اغتيال استهدفت رئيس دولة عربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الرئيس السوري أحمد الشرع نجا من ثلاث محاولات اغتيال منذ توليه منصبه في يناير 2025، مشيرة إلى أن تدخل الاستخبارات التركية كان حاسمًا في إحباط هذه العمليات التي وُصفت إحداها بأنها "شبه فتاكة".

وبحسب الصحيفة، فإن المحاولة الأولى وقعت في مارس/آذار الماضي أثناء خروج الشرع من "قصر الشعب" في دمشق، حيث تمكنت أجهزة الاستخبارات التركية من رصد تهديد وشيك، وأُلقي القبض على المنفذ قبل أن يتمكن من تنفيذ الهجوم.



أما المحاولة الثانية، فكانت في مدينة درعا جنوب البلاد، إذ جرى إحباطها نتيجة تنسيق أمني مشترك بين القوات السورية وعناصر أمنية تركية، بعد رصد تحركات مشبوهة قرب خط سير موكب الرئيس.

ووفقًا للتقرير، جرت المحاولة الثالثة أيضًا في العاصمة دمشق، إلا أن الصحيفة امتنعت عن نشر تفاصيلها لأسباب أمنية، مكتفية بوصفها بأنها "كانت قريبة جدًا من النجاح".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التحديات الأمنية التي تواجهها الحكومة السورية الجديدة، في وقت تؤدي فيه أنقرة دورًا متزايدًا في تأمين الحماية الشخصية للرئيس الشرع، الذي تولى السلطة بعد الإطاحة ببشار الأسد في بداية العام الجاري.